Da “Ruggito del leone” al "Giorno del giudizio": i nomi delle operazioni militari israeliane e perché vengono scelti

Il 27 novembre 2024, Israele ha lanciato l'operazione “Freccia di Bashan” (Hets Bashan), un’offensiva militare in Siria a seguito del collasso del regime di Bashar al-Assad. L’operazione ha visto l'occupazione della zona cuscinetto nel sud-ovest della Siria, adiacente alle Alture del Golan, e un’intensa campagna aerea che ha distrutto oltre 350 obiettivi militari siriani, tra cui basi aeree, depositi di missili e radar. Il nome dell’operazione richiama il regno biblico di Bashan, situato nell'odierna Siria sud-occidentale e nell'area orientale della Giordania. Nel contesto biblico, Bashan è descritto come una terra fertile e potente, spesso associata a forze ostili o nemiche di Israele. La scelta di questo nome riflette l’intento di Israele di neutralizzare una minaccia percepita proveniente da una regione storicamente significativa e strategicamente rilevante.