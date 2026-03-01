Attacco all'Iran, i pasdaran: "Lanciati attacchi su vasta scala contro basi Usa e Israele"

È il secondo giorno di scontri che vede gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Dopo la conferma della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema del Paese, la Repubblica islamica ha annunciato l'intenzione di inasprire la risposta armata. I pasdaran, i guardiani della rivoluzione iraniani, hanno affermato che vendicheranno la morte di Khamenei, con "l'operazione offensiva più feroce nella storia" del Paese. Intanto continuano gli attacchi: le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, mentre i pasdaran affermano di aver lanciato "attacchi missilistici e con droni su vasta scala" contro 27 basi militari statunitensi e siti israeliani in tutta la regione.