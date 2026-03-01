1 di 6
© Dal Web
© Dal Web
© Dal Web

© Dal Web

© Dal Web

in apertura la morte di khamenei

Attacco Israele-Usa, le prime pagine dei giornali nel mondo

I raid congiunti di Tel Aviv e Washington e l'uccisione dell'ayatollah Khamenei sulla stampa estera

01 Mar 2026 - 08:58
6 foto

Ti potrebbe interessare

videovideo
iran
israele
usa

Sullo stesso tema