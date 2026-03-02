GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Iran, continuano gli scontri | L'Idf lancia un'evacuazione in Libano: "Allontanatevi dalle strutture di Hezbollah" | Trump: "Ho preso Khamenei prima che lui prendesse me"
Il tycoon: "Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran, soluzione venezuelana fattibile anche in medio oriente"
I membri della comunità iraniana espongono un ritratto di Reza Pahlavi, figlio del defunto scià dell'Iran, durante una manifestazione a Sydney, in Australia © Afp
È il terzo giorno di scontri che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'esercito israeliano ha lanciato un ordine di evacuazione in Libano. Il portavoce dell'Idf ha detto: "Chiunque si trovi vicino a strutture di Hezbollah mette in pericolo la propria vita". Nel frattempo il presidente americano, Donald Trump, ha suggerito che, dopo la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, l'Iran potrebbe agire come il Venezuele dove, solamente il leader Nicolas Maduro è stato arrestato e rimosso con l'attacco militare americano, mentre gran parte del resto del governo è rimasto al suo posto pronto a una collaborazione pragmatica con Washington.