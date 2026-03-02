Iran, continuano gli scontri | L'Idf lancia un'evacuazione in Libano: "Allontanatevi dalle strutture di Hezbollah" | Trump: "Ho preso Khamenei prima che lui prendesse me"

È il terzo giorno di scontri che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'esercito israeliano ha lanciato un ordine di evacuazione in Libano. Il portavoce dell'Idf ha detto: "Chiunque si trovi vicino a strutture di Hezbollah mette in pericolo la propria vita". Nel frattempo il presidente americano, Donald Trump, ha suggerito che, dopo la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, l'Iran potrebbe agire come il Venezuele dove, solamente il leader Nicolas Maduro è stato arrestato e rimosso con l'attacco militare americano, mentre gran parte del resto del governo è rimasto al suo posto pronto a una collaborazione pragmatica con Washington.