Attacchi in Medio Oriente, Crosetto rientra da Dubai: "Torno da solo con un volo di Stato e pago il triplo" | Tajani attiva la Task Force Golfo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo la situazione dei tanti italiani presenti nell'area del conflitto. La Farnesina ha creato una "Task Force Golfo" che rafforzerà il lavoro dell'Unità di Crisi e sosterrà l'impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza. "Si tratta di una squadra di cinquanta persone", ha spiegato il ministro Tajani, aggiungendo che la task force risponde allo stesso numero (0636225) dell'Unità di crisi, "ma con un centralino che smista" le chiamate. Telefonate che sono arrivate a centinaia nelle ultime ore da chi è rimasto bloccato, ma anche da chi vive stabilmente nella zona interessata dai bombardamenti incrociai. "Come numeri ci preoccupano quelli dei civili, soprattutto a Dubai, perché ci sono anche tanti minorenni soli, in viaggio con la scuola", ha spiegato Tajani. Sono, infatti, molti gli studenti presenti a Dubai, e le autorità consolari "stanno operando con la massima attenzione per garantire assistenza e supporto", ha reso noto il ministero dell'Istruzione.