Iran, come funziona la successione e la selezione della nuova Guida Suprema

La Guida Suprema è al centro della complessa teocrazia sciita iraniana e ha l'ultima parola su tutte le questioni di Stato. La Guida è, inoltre, comandante in capo dell'esercito e della potente Guardia Rivoluzionaria. Quest'ultima è la forza paramilitare designata dagli Stati Uniti nel 2019 come organizzazione terroristica e dall'Ue nelle scorse settimane.