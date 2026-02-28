Chi era Ali Khamenei, la guida iraniana uccisa da Israele e Usa

L'ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti e Israele su Teheran, era alla guida della Repubblica islamica dell'Iran dal 1989 come massima autorità politica e religiosa. In Iran il presidente governa, ma è la Guida suprema a decidere le linee strategiche. Non solo: controlla le forze armate e nomina i vertici della magistratura. Da quando era stato nominato, Khamenei non ha più lasciato il Paese e il suo potere era rimasto saldo per quasi quattro decenni. Fino alla morte per mano di Usa e Israele.