Iran, Jerusalem Post: "La piattaforma IA Grok aveva previsto la data dell'attacco"

Le piattaforme sono state sollecitate sulla base degli stessi input e poi è stato chiesto loro più volte, spiega il giornale, di restringere le loro risposte. Ciascun motore di IA ha dato risultati diversi quando ha dovuto scrivere una risposta certa e ognuno ha mostrato una diversa debolezza sotto pressione, sottolinea il Post. Ma Grok, il sistema sviluppato da Elon Musk, aveva indicato per ben due volte il 28 febbraio, legando la data all'esito dei colloqui di Ginevra. Il chatbot ha fatto un'ipotesi e questa si è rivelata poi corretta.