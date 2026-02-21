Canada: OpenAI valutò di avvisare la polizia sulle attività del killer nella scuola di Tumbler Ridge ma non lo fece
L'azienda aveva identificato l'account di Jesse Van Rootselaar attraverso attività di rilevamento degli abusi per "promozione di attività violente"
canada sparatoria © Afp
OpenAI, produttore di ChatGPT, aveva valutato lo scorso anno la possibilità di avvisare la polizia canadese in merito alle attività di una persona che mesi dopo ha commesso una delle peggiori sparatorie nella storia del Paese. OpenAI ha dichiarato che lo scorso giugno l'azienda ha identificato l'account di Jesse Van Rootselaar attraverso attività di rilevamento degli abusi per "promozione di attività violente". L'azienda tecnologica di San Francisco ha dichiarato di aver valutato se segnalare l'account alla Royal Canadian Mounted Police, ma all'epoca ha stabilito che l'attività dell'account non raggiungeva la soglia necessaria per la segnalazione alle forze dell'ordine.
OpenAI ha bannato l'account nel giugno 2025 per violazione della sua politica di utilizzo. Il diciottenne ha ucciso otto persone in una zona remota della British Columbia la scorsa settimana ed è morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta. OpenAI ha affermato che la soglia per segnalare un utente alle forze dell'ordine è se il caso comporta un rischio imminente e credibile di gravi danni fisici ad altri. L'azienda ha dichiarato di non aver identificato piani credibili o imminenti. Il Wall Street Journal ha riportato per primo la rivelazione di OpenAI. OpenAI ha dichiarato che, dopo aver appreso della sparatoria nella scuola, i dipendenti hanno contattato la RCMP fornendo informazioni sull'individuo e sul suo utilizzo di ChatGPT.
"I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite dalla tragedia di Tumbler Ridge. Abbiamo contattato proattivamente la Royal Canadian Mounted Police fornendo informazioni sull'individuo e sul suo utilizzo di ChatGPT, e continueremo a sostenere le loro indagini", ha dichiarato un portavoce di OpenAI. Il sergente Kris Clark della RCMP ha confermato in una dichiarazione inviata via e-mail che OpenAI ha contattato la polizia dopo la sparatoria. Clark ha affermato che è in corso "un'analisi approfondita dei contenuti presenti sui dispositivi elettronici, sui social media e delle attività online" di Van Rootselaar. Ha aggiunto che "le prove digitali e fisiche vengono raccolte, classificate in ordine di priorità ed elaborate metodicamente". La RCMP ha affermato che Van Rootselaar ha prima ucciso sua madre e il suo fratellastro nella casa di famiglia prima di attaccare la scuola vicina. Van Rootselaar aveva precedenti di contatti con la polizia per problemi di salute mentale. Il movente della sparatoria rimane poco chiaro.