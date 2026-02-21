Canada: OpenAI valutò di avvisare la polizia sulle attività del killer nella scuola di Tumbler Ridge ma non lo fece

"I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite dalla tragedia di Tumbler Ridge. Abbiamo contattato proattivamente la Royal Canadian Mounted Police fornendo informazioni sull'individuo e sul suo utilizzo di ChatGPT, e continueremo a sostenere le loro indagini", ha dichiarato un portavoce di OpenAI. Il sergente Kris Clark della RCMP ha confermato in una dichiarazione inviata via e-mail che OpenAI ha contattato la polizia dopo la sparatoria. Clark ha affermato che è in corso "un'analisi approfondita dei contenuti presenti sui dispositivi elettronici, sui social media e delle attività online" di Van Rootselaar. Ha aggiunto che "le prove digitali e fisiche vengono raccolte, classificate in ordine di priorità ed elaborate metodicamente". La RCMP ha affermato che Van Rootselaar ha prima ucciso sua madre e il suo fratellastro nella casa di famiglia prima di attaccare la scuola vicina. Van Rootselaar aveva precedenti di contatti con la polizia per problemi di salute mentale. Il movente della sparatoria rimane poco chiaro.