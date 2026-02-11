Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti

L'assassino sarebbe una donna. La polizia canadese ha però spiegato che, per ragioni di privacy, non verranno subito forniti dettagli sull'identità del sospetto, che però è già stato identificato, e delle sue vittime. Non è al momento noto se ci siano dei minori coinvolti. Lo ha riferito ai giornalisti il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Ken Floyd, aggiungendo che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che la polizia sta ancora indagando sul legame fra le vittime e la presunta autrice della sparatoria. "Non siamo in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia," ha detto Floyd. "Penso che fatiqueremo a capire il 'perché', ma faremo del nostro meglio per capire cosa sia successo," aggiunse.