Stati Uniti, sparatoria in un liceo in Maryland: arrestato il presunto autore

Intorno alle 14:15 ora locale (20:15 italiane) di lunedì 9 febbraio gli agenti hanno ricevuto numerose segnalazioni di colpi d’arma da fuoco provenienti dalla scuola e sono prontamente intervenuti. Il ragazzo che ha sparato è stato arrestato nelle vicinanze del liceo e la polizia ha già avviato i primi accertamenti per chiarire la dinamica. Intanto l'edificio è stato messo in lockdown.