Stati Uniti, sparatoria in un liceo in Maryland: arrestato il presunto autore
Uno studente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni stabili, la scuola intanto resta in lockdown
© Afp
Momenti di terrore negli Stati Uniti, alla Thomas S. Wootton High School di Rockville, sobborgo di Washington nel Maryland, quando uno studente ha aperto il fuoco all'interno del liceo ferendo allo stomaco un compagno. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, identificando e fermando l'autore del gesto, mentre il ragazzo colpito è stato trasportato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sono stabili.
Arrestato il responsabile
Intorno alle 14:15 ora locale (20:15 italiane) di lunedì 9 febbraio gli agenti hanno ricevuto numerose segnalazioni di colpi d’arma da fuoco provenienti dalla scuola e sono prontamente intervenuti. Il ragazzo che ha sparato è stato arrestato nelle vicinanze del liceo e la polizia ha già avviato i primi accertamenti per chiarire la dinamica. Intanto l'edificio è stato messo in lockdown.