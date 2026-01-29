In un momento in cui Pretti è di spalle rispetto alla telecamera, alcuni osservatori sostengono che nella cintura dell'uomo vi sia una pistola, mai impugnata dal 37enne. I filmati non chiariscono questa circostanza. Non è nemmeno chiaro se gli agenti federali l'avessero vista. I nuovi video del 13 gennaio provengono da due fonti: uno, pubblicato dal Minnesota Star Tribune e successivamente ottenuto da Ap, è stato girato da Max Shapiro, un testimone che ha filmato la colluttazione; il secondo è stato girato da una troupe di The News Movement, un media online. Una persona a conoscenza dell'incidente, coperta dall'anonimato, ha confermato ad Associated Press che l'uomo nei video è Pretti e che lui aveva raccontato alla sua famiglia di questo scontro.