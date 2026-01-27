Minneapolis, chi è lo "Zar dei confini" voluto da Trump: il "duro ma giusto" che lavorò anche con Obama

Ha 64 anni è nato a West Carthage, nello Stato di New York: Homan è un ex poliziotto con una lunga carriera nelle forze di frontiera. Laureato in legge e tecnologia, ha lavorato come agente, investigatore e supervisore delle politiche migratorie. Nel 1984 è diventato agente della United States Border Patrol in California; poi agente speciale all'ex Servizio Immigrazione e Naturalizzazione degli Usa a Phoenix. Nel 1999 è diventato Vice Direttore Distrettuale per le Investigazioni (Addi) in Texas mentre dopo la creazione dell'Ice, arriva la nomina come Assistente agente speciale responsabile a Dallas.