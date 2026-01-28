Usa, deputata aggredita durante un'assemblea a Minneapolis

Un uomo ha aggredito la deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, durante un'assemblea cittadina a Minneapolis. È stato immediatamente bloccato dagli agenti. La deputata, spesso apertamente contestata dal presidente Usa Donald Trump, stava chiedendo l'abolizione dell'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (Ice) e le dimissioni della segretaria per la Sicurezza nazionale Kristi Noem quando l'uomo si è precipitato verso di lei, spruzzandole addosso sostanza non identificata. Il personale di sicurezza ha subito immobilizzato l'uomo, che è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aggressione. Gli assistenti di Omar hanno cercato di convincere la deputata a interrompere il suo discorso e lasciare la sala ma lei si è rifiutata e ha concluso l'intervento.