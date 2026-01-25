Chi era Alex Pretti, l'uomo ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice

"Sentiva che protestare fosse un modo per esprimere la sua solidarietà verso gli altri", ha raccontato il papà di Alex. Tanto che, in una recente conversazione con il figlio, i genitori, che vivono in Wisconsin, gli avevano detto che poteva andare pure a protestare, a patto di "non farsi coinvolgere e di non fare sciocchezze. E lui ha risposto di saperlo. Lo sapeva". Ora la famiglia Pretti, di origini italiane visto che i nonni paterni emigrarono negli Usa dal nord della penisola, con rabbia e il cuore spezzato chiede giustizia e che si fermino le menzogne che stanno circolando nei confronti del figlio: "Le bugie disgustose su nostro figlio da parte dell’amministrazione sono riprovevoli. Alex certamente non sta tenendo in mano una pistola mentre viene attaccato dai teppisti assassini e codardi dell’Ice. Ha il telefono nella mano destra e la mano sinistra, libera, è sollevata sulla testa mentre cerca di proteggere la donna che Ice ha appena spinto a terra mentre le spruzzavano lo spray al peperoncino".