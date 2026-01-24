Minneapolis, l'Ice uccide ancora: tre colpi nel petto a un uomo immobilizzato | Il video

Ancora proiettili, ancora sangue nelle strade di Minneapolis dove, per la terza volta da inizio gennaio, alcuni agenti dell'Ice hanno aperto il fuoco contro una persona. Secondo quanto ha raccontato un giornalista di Bring me the news, che ha anche postato sui social una parte del video di quanto accaduto, un manipolo di agenti dell'Agenzia americana anti-immigrazione hanno accerchiato e atterrato un uomo per motivi ancora da chiarire. Quando la persona ha provato a divincolarsi, un agente avrebbe esploso tre colpi centrandolo in pieno petto. L'uomo, 51enne, sarebbe deceduto. Secondo il dipartimento di sicurezza nazionale, che gestisce l'Ice, sarebbe stato armato.