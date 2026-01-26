Milano-Cortina 2026, Piantedosi: "Ice non può svolgere attività di polizia in Italia"

Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della festa della Lega a Rivisondoli. "Qualsiasi altra tipologia di attività di polizia sul nostro territorio nazionale, infatti, è diretta e gestita in via esclusiva da autorità italiane, in primis prefetture e questure. È da escludersi categoricamente che operatori al servizio di delegazioni straniere - Usa o di altri Paesi - possano svolgere attività di polizia o similari sul nostro territorio, tantomeno se relative al contrasto dell'immigrazione. Chi, facendo politica nelle istituzioni, non conosce queste regole basilari e afferma il contrario è incompetente o in malafede", aggiunge.