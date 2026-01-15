Minneapolis, l'Ice apre di nuovo il fuoco e ferisce un uomo

Un agente dell'Ice, l'agenzia anti-immigrazione americana, ha aperto il fuoco contro una persona ferendola alla gamba a Minneapolis, dove solo una settimana fa la 37enne Renee Good è stata uccisa proprio da un membro dell'Immigration and customs enforcement. L'uomo ferito, un immigrato venezuelano senza permesso di soggiorno, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, l'agente avrebbe aperto il fuoco dopo essere stato aggredito "con un manico di scopa e una pala" per aver chiesto all'uomo di fermarsi a un posto di blocco.