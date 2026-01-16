Usa, agenti dell'Ice in servizio senza formazione per un errore dell'Intelligenza artificiale

Secondo l'emittente Nbc il sistema avrebbe permesso l'assegnazione a uffici operativi senza aver completato il percorso di addestramento
Circa 200 nuove reclute dell'Ice sono state mandate in strada senza un'adeguata formazione per colpa dell'Intelligenza artificiale. A rivelarlo è un'inchiesta di Nbc News, secondo cui un sistema di Ia e utilizzato dall'Us Immigration and Customs Enforcement (l'agenzia federale che si occupa dell'immigrazione) ha permesso che numerosi agenti assunti di recente venissero assegnati direttamente agli uffici operativi senza aver completato il percorso di addestramento previsto.
Lo strumento di intelligenza artificiale utilizzato dall'Ice aveva il compito di ricercare potenziali candidati con esperienza nelle forze dell'ordine da inserire nel "programma Leo" (acronimo di Law Force Officer) dell'agenzia, destinato alle nuove reclute già in servizio. I candidati che non hanno alcun tipo di esperienza nelle forze dell'ordine devono frequentare un corso di otto settimane presso l'accademia dell'Ice, in Georgia, che comprende corsi di diritto dell'immigrazione e di maneggio delle armi, nonché test di idoneità fisica. Cosa che, in questo caso, non è successa.
"Stavano usando l'intelligenza artificiale per analizzare i curriculum e hanno scoperto che molte delle persone che erano "Leo", in realtà non lo erano", ha dichiarato uno dei funzionari informati dei fatti. Il tool utilizzato per categorizzare il curriculum selezionava tutti quelli in cui c'era scritta la parola "officer", "funzionario", ma questo ha portato l'intelligenza artificiale a considerare nella sua analisi anche quei cv in cui c'erano espressioni del tipo: "Ambisco a diventare funzionario dell'Ice".
Secondo le fonti della Nbc, la maggior parte dei nuovi candidati erano stati segnalati come law enforcement officers, agenti delle forze dell'ordine, ma molti non avevano esperienza in alcuna polizia locale o nelle forze dell'ordine federali.
Secondo un portavoce del dipartimento di Sicurezza interna, si sarebbe trattato di un problema tecnologico già risolto, ma la vicenda si inserisce in un quadro già complicato per l'Ice, la cui presenza in forte aumento in diversi Stati ha innescato proteste diffuse soprattutto a causa di episodi come quello nel Minnesota, in cui un agente ha sparato e ucciso una donna di 37 anni, Renee Nicole Good.