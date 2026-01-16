Usa, agenti dell'Ice in servizio senza formazione per un errore dell'Intelligenza artificiale

"Stavano usando l'intelligenza artificiale per analizzare i curriculum e hanno scoperto che molte delle persone che erano "Leo", in realtà non lo erano", ha dichiarato uno dei funzionari informati dei fatti. Il tool utilizzato per categorizzare il curriculum selezionava tutti quelli in cui c'era scritta la parola "officer", "funzionario", ma questo ha portato l'intelligenza artificiale a considerare nella sua analisi anche quei cv in cui c'erano espressioni del tipo: "Ambisco a diventare funzionario dell'Ice".



Secondo le fonti della Nbc, la maggior parte dei nuovi candidati erano stati segnalati come law enforcement officers, agenti delle forze dell'ordine, ma molti non avevano esperienza in alcuna polizia locale o nelle forze dell'ordine federali.