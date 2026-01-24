Usa, cento membri del clero arrestati all'aeroporto di Minneapolis
Protestavano contro le deportazioni di immigrati detenuti
Circa 100 religiosi sono stati arrestati venerdì 23 gennaio all'aeroporto internazionale di Minneapolis-St. Paul mentre manifestavano contro le operazioni di deportazione dell'amministrazione Trump, definite dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale come le più grandi di sempre. I leader religiosi hanno ricevuto citazioni per violazione di proprietà e mancata ottemperanza agli ordini della polizia, per poi essere rilasciati.
Contemporaneamente, diverse migliaia di persone si sono radunate nel centro di Minneapolis nonostante temperature di meno 23 gradi, in quello che è diventato un movimento di protesta quotidiano iniziato il 7 gennaio, dopo che Renee Good, madre di tre figli di 37 anni, è stata uccisa da un agente dell'Ice. Oltre 700 imprese in tutto lo stato hanno chiuso in solidarietà con il movimento, mentre sindacati, organizzazioni progressiste e religiosi hanno esortato i cittadini a stare lontani dal lavoro e dalla scuola.
La reverenda Mariah Furness Tollgaard della Hamline Church di St. Paul ha spiegato che la polizia ha ordinato ai manifestanti di allontanarsi, ma lei e altri hanno scelto di restare e farsi arrestare per esprimere solidarietà ai migranti, inclusi i membri della sua congregazione che ora hanno paura di uscire di casa. Dopo il breve fermo, la reverenda ha dichiarato di voler tornare in chiesa per tenere una veglia di preghiera. "Non possiamo tollerare di vivere sotto questa occupazione federale del Minnesota", ha affermato con fermezza.
Anche la reverenda Elizabeth Barish Browne ha percorso centinaia di chilometri da Cheyenne, nel Wyoming, per partecipare alla manifestazione nel centro di Minneapolis, sfidando le temperaturegelide. "Quello che sta accadendo qui è chiaramente immorale", ha dichiarato la ministra unitariana universalista. "Fa un freddo intenso, ma il vero pericolo non viene dal gelo, bensì dall'Ice", ha aggiunto con un gioco di parole riferendosi all'agenzia federale per l'immigrazione.