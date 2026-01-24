Usa, cento membri del clero arrestati all'aeroporto di Minneapolis

La reverenda Mariah Furness Tollgaard della Hamline Church di St. Paul ha spiegato che la polizia ha ordinato ai manifestanti di allontanarsi, ma lei e altri hanno scelto di restare e farsi arrestare per esprimere solidarietà ai migranti, inclusi i membri della sua congregazione che ora hanno paura di uscire di casa. Dopo il breve fermo, la reverenda ha dichiarato di voler tornare in chiesa per tenere una veglia di preghiera. "Non possiamo tollerare di vivere sotto questa occupazione federale del Minnesota", ha affermato con fermezza.