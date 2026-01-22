Minneapolis, bimbo di cinque anni arrestato dall'Ice mentre torna da scuola

Minneapolis è al centro di forti tensioni dopo una serie di operazioni dell’Ice che hanno suscitato proteste e polemiche. Un cittadino statunitense ha denunciato di essere stato allontanato dalla propria abitazione senza mandato, dopo che agenti federali avrebbero forzato la porta di casa puntandogli le armi contro. L’uomo è stato condotto in strada in biancheria intima, con temperature vicino allo zero, indossando solo sandali e avvolto in una coperta. Ancora più grave l’episodio avvenuto nel quartiere residenziale di Powderhorn, dove un’agente dell’Ice ha sparato e ucciso Renee Nicole Good, 37 anni, durante un’operazione contro l’immigrazione irregolare nella comunità. Con oltre duemila agenti dispiegati in città, il sindaco Jacob Frey ha parlato di “caos” e ha chiesto pubblicamente il ritiro delle forze federali, mentre l’amministrazione Trump ha avviato un’indagine contro il sindaco e il governatore Tim Walz per presunta ostruzione alle attività dell’Ice.