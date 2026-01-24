Minneapolis, il Guardian: "Ice ha arrestato una bimba di due anni e il padre"

I Nei giorni scorsi aveva suscitato sgomento la notizia dell'arresto di un bambino di cinque anni, sempre a Minneapolis. Notizia poi smentita dall'Agenzia americana anti-immigrazione tramite una nota del dipartimento per la sicurezza interna secondo la quale l'Ice avrebbe preso in custodia il minore dopo che "il padre lo aveva abbandonato". Dopo l'uccisione di Renée Good e altri episodi di arresti e aggressioni a cittadini in regola e non, continuano intanto le proteste contro gli Agenti Ice nonostante il freddo record: gli ultimi arresti di un centinaio di predicatori all'aeroporto di Minneapolis sono avvenuti con temperature di meno 23 gradi.