Minneapolis, Trump posta la pistola dell'uomo ucciso | Media Usa: "È in dotazione anche all'Ice"

A Minneapolis la sparatoria che ha portato alla morte di Alex Pretti durante un’operazione degli agenti dell’Ice si trasforma nell'ennesimo caso politico. Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth la foto di una pistola appoggiata sul sedile di un’auto, sostenendo che fosse l’arma dell’uomo ucciso e definendola “carica e pronta a sparare”. Inoltre, nel post, il tycoon difende l'operato della polizia federale e rivendica gli arresti effettuati in Minnesota, ma qualche media Usa ha dei dubbi sulla provenienza dell'arma.