Minneapolis, due testimoni: "Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall'Ice"

Una dei testimoni, una donna che ha filmato la sparatoria da dietro Pretti, ha raccontato di essere arrivata sulla scena mentre si recava al lavoro come animatrice per bambini, spiegando di voler documentare le azioni dell'Ice nella comunità. La donna ha testimoniato di non aver mai visto alcun segno che Pretti impugnasse una pistola: "Gli agenti hanno tirato l'uomo a terra. Non l'ho visto toccare nessuno di loro - non era nemmeno girato verso di loro. Non sembrava che stesse cercando di resistere, solo di aiutare la donna ad alzarsi. Non l'ho visto con una pistola. Lo hanno buttato a terra. Quattro o cinque agenti lo avevano a terra e hanno iniziato a sparargli. Gli hanno sparato così tante volte... non so perché gli abbiano sparato. Stava solo aiutando. Ero a un metro e mezzo da lui e gli hanno sparato..." La donna ha aggiunto: "Ho letto la dichiarazione del DHS su quanto accaduto ed è errata. L'uomo non si è avvicinato agli agenti con una pistola. Si è avvicinato con una macchina fotografica. Stava solo cercando di aiutare una donna ad alzarsi e loro lo hanno buttato a terra. Ho paura. Sono passate solo poche ore da quando hanno sparato a un uomo proprio davanti a me, e non me la sento di tornare a casa perché ho sentito che gli agenti mi stavano cercando. Non so cosa faranno gli agenti quando mi troveranno. So solo che non stanno dicendo la verità su quello che è successo."



Il secondo testimone: "Non gli hanno prestato soccorso" Il secondo testimone, un medico di 29 anni che osservava la scena dalla finestra del suo appartamento vicino al luogo della sparatoria, ha confermato che Pretti urlava contro gli agenti ma non lo hanno visto aggredire gli ufficiali né brandire alcuna arma. Il medico ha aggiunto che, quando ha tentato di prestare soccorso, inizialmente gli è stato impedito di intervenire: "All'inizio gli agenti dell'ICE non mi hanno lasciato passare. Ma nessuno degli agenti vicino alla vittima stava praticando la rianimazione cardiopolmonare, e ho capito che la vittima era in condizioni critiche. Ho insistito perché gli agenti mi lasciassero visitarlo. Quando alla fine mi hanno lasciato passare, sembravano contare le ferite da arma da fuoco invece di prestare soccorso."