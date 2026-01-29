Il giudice John Tunheim, del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Minnesota, ha ordinato agli agenti federali di interrompere la detenzione e l'espulsione dei rifugiati in Minnesota che erano stati ammessi legalmente negli Stati Uniti, e di rilasciare immediatamente quelli attualmente detenuti per un riesame dei loro casi. Lo scrive il New York Times. Da Tunheim è arrivata la condanna all'Ice per aver violato oltre 100 ordinanze del tribunale solo nel mese di gennaio, più di quante "alcune agenzie federali ne abbiano violate in tutta la loro esistenza". Il giudice - viene spiegato - ha concesso un'ordinanza restrittiva temporanea, bloccando per ora l'operazione dell'amministrazione Trump. "I rifugiati hanno il diritto legale di risiedere negli Stati Uniti, il diritto di lavorare, il diritto di vivere in pace e, soprattutto, il diritto di non subire il terrore di essere arrestati e detenuti senza mandato o motivo nelle loro case o mentre si recano a funzioni religiose o a fare la spesa", ha scritto Tunheim nelle motivazioni della sua ordinanza pubblicata da alcuni media americani. È probabile che l'amministrazione Trump presenterà ricorso contro la sentenza.