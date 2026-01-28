Minneapolis, sospesi i due agenti dell'Ice che hanno ucciso Alex Pretti

Sono stati sospesi i due agenti federali coinvolti nella sparatoria in cui è morto l'infermiere Alex Pretti. Il conflitto a fuoco è avvenuto sabato 24 gennaio a Minneapolis e per i due uomini dell'Ice è scattata la sospensione con aspettativa. La notizia è stata confermata alla Cnn da un alto funzionario del Dipartimento della Sicurezza Interna. Negli Stati Uniti è prassi standard per gli agenti coinvolti in sparatorie essere messi in aspettativa mentre sono in corso le indagini. Il capo della Border Patrol, Gregory Bovino, aveva dichiarato in un'intervista rilasciata alla Cnn che la decisione era prevista.