Minneapolis, Bruce Springsteen scrive una canzone per le vittime dell'Ice

Bruce Springsteen, icona della musica rock a stelle e strisce, ha scritto una canzone dal titolo Streets of Minneapolis riguardante gli ultimi fatti di sangue verificatisi a Minneapolis per mano dell'Ice. Il brano è stato pubblicato dall'autore sulle sue pagine social. "Sabato ho scritto questa canzone, ieri l'ho registrata e oggi l'ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicata alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Stay free, rimani libero" ha scritto il cantante sui suoi canali social.