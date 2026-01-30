Ice, che poteri hanno gli agenti e perché possono uccidere senza essere incriminati
A Minneapolis i raid dell'Ice hanno fatto due morti. Negli Usa i decessi sono 40 in un anno, ma finora nessun agente è stato indagato: perché?
Cos'è l'Ice?
L'Ice, acronimo di Immigration and customs enforcement, è un'agenzia federale di polizia che risponde direttamente al dipartimento di Sicurezza nazionale. Creata poco dopo l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001, la missione ufficiale dell'Ice è "condurre indagini penali, far rispettare le leggi sull'immigrazione, preservare la sicurezza nazionale e proteggere la sicurezza pubblica". Dall'insediamento di Trump, gli agenti sono protagonisti di un giro di vite contro l'immigrazione illegale.
Che poteri hanno gli agenti dell'Ice?
Gli agenti dell'Agenzia anti-immigrazione non hanno bisogno di mandati giudiziari per effettuare arresti e possono fermare, detenere e arrestare persone che sospettano di trovarsi illegalmente negli Stati Uniti. Possono anche detenere e perquisire persone che attraversano il confine con gli Stati Uniti.
L'Ice può uccidere?
Le condotte contemplate sono definite dalla Costituzione americana, dalla legge e soprattutto dalle linee guida del dipartimento per la Sicurezza nazionale, aggiornate nel 2023. Qui si stabilisce che gli agenti dell'Ice possono arrivare a usare forza letale "solo quando necessario", cioè "quando hanno una ragionevole convinzione che il soggetto di tale forza rappresenti una minaccia imminente di morte o lesioni gravi". L'Ice, inoltre, può sparare contro un'altra persona solo se l'intento è di "prevenire o fermare il comportamento minaccioso che giustifica l'uso della forza letale".
Quando un agente dell'Ice può aprire il fuoco?
Per l'Ice si parla della "falla del ragionevole sospetto". Gli agenti, infatti, possono premere il grilletto anche prima che "la minaccia si concretizzi". Se riescono a dimostrare di aver percepito una minaccia, a prescindere se poi si sia realizzata o meno, la legge spesso protegge l'uccisione come “oggettivamente ragionevole".
Quante persone sono state uccise in operazioni dell'Ice?
Nel 2025, 32 persone sono morte per mano dell'Ice o durante il periodo di detenzione nelle strutture dell'Agenzia. Nelle prime quattro settimane del 2026, i morti sono già sette. Tra queste i due clamorosi casi di Minneapolis, con l'uccisione a sangue freddo di Renee Good e Alex Pretti.
La polizia locale può arrestare un agente dell'Ice che uccide qualcuno?
Possono farlo, ma raramente riescono a trattenerlo. Il governo federale interviene quasi subito per sottrarre l'agente alla custodia locale, dichiarando l'incidente di "esclusiva competenza federale".
Cosa cambia se l'inchiesta è condotta a livello federale?
A livello statale vale la legge del singolo Stato, che può prevedere anche la condanna per omicidio colposo. A livello federale, invece, il dipartimento di Giustizia deve dimostrare che l'agente agiva con il preciso obiettivo di violare la Costituzione e i diritti della vittima. E, anche in caso di condanna, il presidente ha la possibilità di intervenire e concedere la grazia, trattandosi di reati federali.
Quanti agenti dell'Ice sono stati incriminati per le loro azioni?
Al momento, non ci sono notizie di agenti indagati o messi alla sbarra per ferimenti o uccisioni nei raid anti-immigrazione.
Gli agenti dell'Ice possono essere perseguiti?
Sì, ma è molto difficile che vengano perseguiti penalmente. Secondo la "Clausola di supremazia", stabilita dalla Costituzione americana, gli agenti federali sono generalmente immuni da una possibile incriminazione a livello statale se i fatti sono accaduti mentre stanno "svolgendo il loro dovere". Il caso non viene giudicato da inquirenti locali, ma da quelli federali. E se il giudice federale assegnato reputa valida la clausola, il caso viene archiviato ancora prima di arrivare davanti a una giuria popolare.
Le famiglie delle vittime possono portare avanti cause civili contro l'Ice?
No, a causa del cosiddetto "Bivens Gap". Nella legislazione americana, infatti, i cittadini possono fare causa agli agenti di polizia locale per violazioni costituzionali, come l'uso eccessivo della forza. Ma questa norma non vale per gli agenti federali.
Cos'è l'immunità qualificata di cui godono gli agenti
Gli agenti sono infatti protetti dalla "immunità qualificata", che protegge ufficiali governativi da cause civili a meno che non abbiano violato un diritto "chiaramente definito". L'amministrazione Trump sta tentando di trasformare l'immunità qualificata a immunità totale, una modifica che proteggerebbe gli uomini dell'Ice anche se violano consapevolmente la legge in servizio.