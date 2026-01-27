Ice, l'annuncio di Trump: "Ora de-escalation" | Cnn: "Pretti si era rotto una costola in un'altra protesta"

Proprio in merito all'ultima uccisione, quella dell'infermiere Alex Pretti, la Cnn ha rivelato che l'Ice aveva già schedato la vittima giorni prima della sua morte. Secondo alcune fonti, una settimana prima degli spari fatali il 37enne aveva partecipato a una protesta contro l'Agenzia anti-immigrazione e contro una nuova retata di arresti a tappeto. Proprio in quell'occasione, Pretti era stato "placcato" da un agente rimediando la frattura a una costola. Secondo quanto aveva raccontato, Alex Pretti era stato bloccato da cinque agenti. Uno si era poi appoggiato con forza sulla sua schiena, rompendogli l'osso. "Già quel giorno pensava che sarebbe morto", ha raccontato un amico dell'infermiere.