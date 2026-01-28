Minneapolis, deputata dem Ilhan Omar spruzzata con una sostanza sconosciuta durante un comizio
L'uomo è stato condotto fuori dai locali mentre la donna, spesso bersaglio degli attacchi del presidente americano Donald Trump, continuava il suo discorso
La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira la sera di martedì 27 gennaio durante un discorso a Minneapolis da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. L'uomo è stato condotto fuori dai locali mentre la Omar, spesso bersaglio degli attacchi del presidente Donald Trump, continuava il suo discorso affermando: "Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro".
La dinamica
Mentre l'esponente della sinistra Usa parlava da dietro un leggio, l'uomo si è fatto avanti e ha usato la siringa per spruzzarle addosso il liquido. "La sicurezza e la polizia di Minneapolis hanno rapidamente arrestato l'individuo, che ora è in custodia", ha dichiarato l'ufficio della Omar in un comunicato. "La deputata sta bene. Ha continuato la sua assemblea pubblica perché non permetterà ai bulli di vincere". L'evento si teneva nella sua città natale, Minneapolis, scossa per settimane dalle operazioni di controllo dell'immigrazione e dalla morte di due persone che protestavano contro di esse.
"Continueremo, non la faranno franca", ha dichiarato la Omar subito dopo l'attacco e dopo aver chiesto un tovagliolo. "Dobbiamo abolire una volta per tutte l'applicazione delle leggi sull'immigrazione", aveva detto in precedenza alla folla aggiungendo che il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem "deve dimettersi". Ilhan Omar, figura di spicco della sinistra americana di origine somala, è da tempo un bersaglio della destra americana, e in particolare di Trump. Il presidente l'ha menzionata di nuovo martedì in un discorso in Iowa: "Viene da un Paese che è un disastro, non è nemmeno un Paese, francamente", ha detto il tycoon, che da mesi intensifica i suoi attacchi contro la Somalia.
Le parole del presidente Trump
Il presidente Donald Trump ha detto che Omar sarebbe "un'impostora" e avrebbe organizzato lei stessa l'aggressione, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse visto il video dell'attacco subito dalla deputata democratica, figura di spicco della sinistra americana. "No. Non penso a lei. Penso che sia un'impostora. Non ci penso proprio. Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola", le parole di Trump riportate da Abc News. "Non ho visto" il video, ha aggiunto, "spero di non dovermi preoccupare".