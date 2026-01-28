Minnesota, Keir Starmer: "Preoccupato per le sparatorie dell'Ice"

Il governo del Regno Unito è "ovviamente preoccupato" per i fatti che stanno avvenendo negli Stati Uniti. Lo ha detto il premier britannico, Keir Starmer, in relazione ai fatti di sangue provocati dagli agenti dell'Ice, la polizia anti-immigrazione americana. Il premier del partito laburista aveva inizialmente detto: "Non intendo commentare quanto accade in altri Paesi. Tuttavia, penso che nessuno possa guardare le immagini di certi video e non dire che questo è ovviamente preoccupante". Il premier britannico ha poi concluso: "Non posso affermare, mettendo le mani avanti, di aver visto tutte le indagini e tutti i dettagli, ma da quello che ho visto direi che c'è da essere preoccupati". Starmer ha espresso il suo pensiero ai giornalisti britannici in occasione del suo arrivo in Cina per una visita cruciale di tre giorni in cui incontrerà Xi Jinping.