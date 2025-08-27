Usa, sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis: almeno una vittima

Una sparatoria è avvenuta all'interno della scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove una persona ha aperto il fuoco. Secondo i media locali ci sarebbero almeno un morto e venti feriti. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza". Il responsabile della sparatoria si è poi tolto la vita, ha detto la polizia secondo quanto riferisce la Cnn.