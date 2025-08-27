Usa, sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis: almeno una vittima

La polizia: l'aggressore si è tolto la vita. Circa venti le persone rimaste ferite
Una sparatoria è avvenuta all'interno della scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove una persona ha aperto il fuoco. Secondo i media locali ci sarebbero almeno un morto e venti feriti. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza". Il responsabile della sparatoria si è poi tolto la vita, ha detto la polizia secondo quanto riferisce la Cnn.
Le autorità cittadine hanno chiesto alla popolazione di tenersi lontana dalla zona "per consentire al personale di emergenza di aiutare le vittime".
Sull'episodio è intervenuto Donald Trump, che ha detto: "Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis. L'Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte".
Il calendario della scuola prevedeva alle 8:15 la celebrazione di una messa aperta a tutti. Lunedì sarebbe stato il primo giorno di scuola per gli alunni, che vanno dall'asilo alla scuola media. La Annunciation Catholic School è stata fondata nel 1923 come luogo in cui gli studenti possono apprendere "valori cristiani e senso civico", si legge sul sito della scuola.
