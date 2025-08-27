Sparatoria Minneapolis, il killer e l'ossessione per gli autori di stragi

Il 23enne Robin Westman, secondo gli inquirenti, aveva pubblicato video contro Trump e ragazzini
© Da video
La persona che ha aperto il fuoco contro una scuola cattolica a Minneapolis, in Minnesota, è il 23enne Robin Westman, cresciuto a Richfield. La madre era una dipendente della Annunciation School, dove è avvenuta la sparatoria. I documenti del tribunale mostrano che, all'età di 17 anni, Westman ha presentato domanda nella contea di Dakota per cambiare il suo nome di nascita da Robert a Robin che negli Stati Uniti è sia maschile che femminile. La richiesta è stata accolta nel gennaio 2020. Westman si identificava come transgender. Lo riferiscono i media americani citando i suoi social media. Secondo la polizia, era ossessionato per gli autori di stragi, tra cui Adam Lanza.
Prima di compiere la strage, ha lasciato video online con scritte che fanno riferimento al suicidio, "pensieri e idee estremamente violenti", una lettera di scuse alla famiglia e uno schizzo manoscritto della disposizione interna di una chiesa. Non è chiaro se quella chiesa fosse quella della Annunciation Catholic School.
Non solo, secondo quanto rivelato dal New York Post, tra questi video c'è un filmato con le scritte "uccidi Donald Trump" e "per i bambini" scarabocchiate su riviste specializzate in armi. Altri video mostrano diverse armi, tra cui un fucile semiautomatico e uno a pompa, e rivelano la sua ossessione per le stragi.
In un video, una mano sfoglia lentamente le pagine di un quaderno rosso, disposto sopra quelli che sembrano essere schemi di armi. Ogni pagina è piena di imperscrutabili scarabocchi manoscritti, si vede una colonna di fumo dal fondo dello schermo mentre la persona che sfoglia le pagine tossisce e ogni tanto ridacchia in modo maniacale.
