Sparatoria Minneapolis, il killer e l'ossessione per gli autori di stragi

La persona che ha aperto il fuoco contro una scuola cattolica a Minneapolis, in Minnesota, è il 23enne Robin Westman, cresciuto a Richfield. La madre era una dipendente della Annunciation School, dove è avvenuta la sparatoria. I documenti del tribunale mostrano che, all'età di 17 anni, Westman ha presentato domanda nella contea di Dakota per cambiare il suo nome di nascita da Robert a Robin che negli Stati Uniti è sia maschile che femminile. La richiesta è stata accolta nel gennaio 2020. Westman si identificava come transgender. Lo riferiscono i media americani citando i suoi social media. Secondo la polizia, era ossessionato per gli autori di stragi, tra cui Adam Lanza.