Momenti di paura quando la polizia è intervenuta presso la Villanova University, in Pennsylvania, per una sparatoria all'interno del campus. Si è poi scoperto che era un falso allarme. È stato infatti lo stesso rettore padre Peter Donahue, secondo quanto riportato dalla Cbs, a spiegare che non c'erano stati spari. "Non ci sono né morti né feriti. È stata una crudele bufala", ha detto. La polizia di Radnor, in un post su Facebook, nel momento di massimo allarme, aveva chiesto a tutti i residenti e agli studenti di non uscire allo scoperto. In un avviso pubblicato sul suo sito, anche l'università aveva avvertito a chi era nel campus di stare lontano dall'edificio che ospita la facoltà di giurisprudenza, e di spostarsi all'interno di un luogo sicuro e di barricare le porte. L'università è un ateneo cattolico privato che si trova nei sobborghi di Philadelphia, dove ha studiato Papa Leone XIV.