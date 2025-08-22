La polizia, in un post su Facebook, aveva chiesto agli studenti di non uscire allo scoperto
Momenti di paura quando la polizia è intervenuta presso la Villanova University, in Pennsylvania, per una sparatoria all'interno del campus. Si è poi scoperto che era un falso allarme. È stato infatti lo stesso rettore padre Peter Donahue, secondo quanto riportato dalla Cbs, a spiegare che non c'erano stati spari. "Non ci sono né morti né feriti. È stata una crudele bufala", ha detto. La polizia di Radnor, in un post su Facebook, nel momento di massimo allarme, aveva chiesto a tutti i residenti e agli studenti di non uscire allo scoperto. In un avviso pubblicato sul suo sito, anche l'università aveva avvertito a chi era nel campus di stare lontano dall'edificio che ospita la facoltà di giurisprudenza, e di spostarsi all'interno di un luogo sicuro e di barricare le porte. L'università è un ateneo cattolico privato che si trova nei sobborghi di Philadelphia, dove ha studiato Papa Leone XIV.
Un video della sparatoria, pubblicato sui social media, ha mostrato persone in preda al panico che fuggono da un evento fuori dalle residenze degli studenti. Nel filmato si sono viste diverse sedie bianche rovesciate mentre decine di persone cercavano di mettersi in salvo.
Oggi era il primo giorno d'apertura del college per il nuovo anno accademico del college e quindi nel campus c'erano una serie di banchetti per le informazioni ed eventi.
