Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: morte due donne, ucciso il killer

In Usa due donne sono morte in una chiesa del Kentucky, in una sparatoria iniziata quando un agente della polizia statale è rimasto ferito dopo aver effettuato un controllo stradale. Anche il sospettato è rimasto ucciso. L'uomo ha dirottato un veicolo dopo il controllo stradale vicino all'aeroporto di Lexington ed è fuggito verso la chiesa battista di Richmond Road, dove ha aperto il fuoco. Nella sparatoria in chiesa sono state uccise una donna di 72 anni e una di 32. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in un ospedale locale: una è in gravi condizioni. Il sospettato è stato colpito dalla polizia ed è morto sul posto.