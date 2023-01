Usa, sparatoria in una scuola in Iowa: 3 feriti di cui 2 gravi

Ancora sangue negli Usa.

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in una scuola a Des Moines, in Iowa. Un insegnante e uno studente sono stati portati in ospedale in condizioni critiche, mentre il terzo ferito è stabile. "Gli agenti hanno posto sotto custodia due potenziali sospettati", riferisce via Twitter il dipartimento di polizia locale.