Canada, sparatoria di 12 ore in Nuova Scozia: almeno 10 morti 

Almeno dieci persone sono morte dopo una sparatoria durata 12 ore in varie località della Nuova Scozia, in Canada. Tra le vittime anche una poliziotta. Ucciso il killer, identificato come Gabriel Wortman, un dentista 51enne. Si era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla assomigliare a quelle della polizia. L'uomo era in fuga da sabato sera.