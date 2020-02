Germania, due sparatorie a Hanau: almeno otto morti

Almeno otto persone sono morte in due sparatorie verificatesi in due diversi locali di Hanau, in Germania, Lo riporta la polizia locale, precisando che si tratta di locali dove si fuma il narghilè. Altre cinque persone sono rimaste ferite in maniera grave. Qualcuno avrebbe sparato da un'auto in corsa. E' caccia al responsabile o al commando, anche con elicotteri che sorvolano la città.