L’intelligenza che ha fame di energia

I numeri dei grandi portafogli titoli confermano la virata. Le Big Tech — gli "hyperscaler" come Meta, Amazon, Google e Microsoft — hanno lanciato un'offensiva da oltre 600 miliardi di dollari in CAPEX (hardware e data center) entro fine 2026, con il 75% del budget dedicato esclusivamente all’AI. Per reggere l'urto, le utility americane dovranno investire 1,1 trilioni di dollari nel potenziamento delle reti entro il 2029.