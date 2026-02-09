Il Trattato che tutela il più grande habitat del Pianeta

Stiamo parlando di oltre due terzi dell’intera superficie oceanica, casa di gran parte degli ecosistemi del Pianeta, e responsabile dell’assorbimento di circa il 30% delle emissioni globali. Acque le cui risorse sono state sfruttate intensivamente negli anni, grazie a una carenza normativa e di controllo delle attività. Da oggi potranno essere più tutelate grazie a questo strumento giuridicamente vincolante, frutto del multilateralismo, la cui messa a punto ha rappresentato uno dei grossi traguardi del 2025 a difesa dell’ambiente nonostante manchi ancora la ratifica di molti grandi Paesi del mondo.