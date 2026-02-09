Pagelle in…sostenibili dell'8 febbraio

Voto 3 al consumo di suolo in Italia. Pensate che nel 2024 sono spuntati dal nulla ben 84 km quadrati di superfici artificiali tutte nuove. Un'area come l’intero comune di Trieste che è passata da natura, prati e boschi a cemento, asfalto, calcestruzzo. Il valore è il più alto degli ultimi 12 anni e grazie a quest’ultimo colpo di coda siamo arrivati a 21,500 km quadrati di suolo italiano occupato da edifici e infrastrutture, il 7,17% del paese rubato alla natura. Mentre la media europea è di poco più del 4%. Come siamo forti in queste classifiche, quanto orgoglio!