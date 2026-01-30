Uno studio spiega perché la tempesta è stata così violenta

Confrontando modelli di sistemi atmosferici simili che si sono registrati dal 1950 al 2023, è stato possibile affermare che l’intensità dell’evento estremo è stata acuita dal riscaldamento globale. La velocità del vento, pari a 8 Km/h, aumentata del 15%, è proprio una diretta conseguenza di questo fenomeno causato dall’uomo e ha generato onde alte fino a dieci metri che hanno eroso la costa e distrutto le infrastrutture.