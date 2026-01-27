Atlas of the New World: proiettare il futuro sul presente

Valentina Gensini, Direttrice MAD Murate Art District: “MAD ha voluto partecipare al progetto finanziando il capitolo sulla Cina, nell'ambito del progetto RIVA. Queste sono tutte foto abitate, quindi per noi è molto importante, perché c'è un coinvolgimento, una sensibilizzazione della cittadinanza al di là di quello che la cittadinanza stessa vede. I cittadini posano in una normale attitudine di vita, ma viene loro proiettato addosso un futuro possibile, secondo gli studi climatologici. Sono oltre 12 immagini a capitolo, sei capitoli, sei luoghi e quindi ogni luogo racconta una storia. Per questo abbiamo deciso di creare un ambiente immersivo che avesse queste prospettive multiple e che potesse rappresentare insieme la desertificazione e le inondazioni, la salinizzazione, la distruzione dei boschi e così via”.