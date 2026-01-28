È italiano il migliore cacciatore di aurore boreali
Si chiama Lorenzo Mirandola, vive in Lapponia e insegna il rispetto dell’ambientedi Redazione E-Planet
© Unsplash
È italiano il cacciatore di aurore boreali più noto al mondo: si chiama Lorenzo Mirandola, è un ingegnere ambientale, seguitissimo sui social, un vero e proprio cacciatore del fenomeno che solo nell'ultima stagione ha viste oltre 210 volte. Vive in Lapponia da tanti anni con base a Rovaniemi, dove ha trasformato la sua passione per l’avventura e la natura artica nel suo lavoro.
Si occupa di spedizioni a caccia dell'emozione dello spettacolo unico dell'aurora boreale organizzando "road trip" di un solo giorno nei dintorni di Rovaniemi o di 3-4 giorni in movimento dedicati all'avvistamento dell'aurora boreale in Lapponia, tra Finlandia, Svezia e Norvegia. "Artic Road Trips" è il suo progetto unico nato insieme a Luisa Schaffner per mostrare la vera Lapponia, portando le persone a vivere l’Artico in maniera autentica e rispettosa dell'ambiente. Viaggi in piccoli gruppi, senza percorsi prestabiliti seguendo il meteo, le aurore e la natura per garantire la migliore esperienza possibile.
© Lorenzo Mirandola
“Non basta essere in Lapponia per vedere l’aurora. Se il cielo è nuvoloso, puoi anche essere nel posto migliore del mondo… e non la vedrai mai – dice Lorenzo Mirandola - Molte volte bisogna guidare ore, cambiare paese, scappare dalle nuvole, controllare i venti, l’umidità, il vento solare, i gap nel cloud cover. Insomma: bisogna cacciarla, non aspettarla l’aurora. Anche se hai il cielo sereno tutta la notte devi sapere quando essere fuori. Tanti che vanno da soli perdono sempre la parte migliore della notte. Le app possono essere utili ma non ti dicono se il cielo è coperto, se sta arrivando neve, se il vento cambia direzione, se in un’altra zona a 200 km c’è un buco perfetto. Il meteo nell’artico è imprevedibile e le app sono nel 50% delle volte sbagliate.”
© Lorenzo Mirandola
L’aurora boreale attrae un numero sempre maggiore di visitatori in viaggio verso la Lapponia e i paesi artici, persone alla ricerca di un momento indelebile che ricorderanno per tutta la vita. Prima di organizzare il viaggio è importante ricordare che la stagione dell’aurora boreale ha due momenti perfetti, da fine agosto a metà novembre per i colori incredibili, temperature meno rigide, riflessi nei laghi, e l’inverno da metà gennaio fino ad inizio aprile per i paesaggi da fiaba, neve ovunque, atmosfera magica, ricordandosi di affidarsi sempre a guide esperte, altrimenti si rischia davvero di non vederla.