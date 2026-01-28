È italiano il migliore cacciatore di aurore boreali

“Non basta essere in Lapponia per vedere l’aurora. Se il cielo è nuvoloso, puoi anche essere nel posto migliore del mondo… e non la vedrai mai – dice Lorenzo Mirandola - Molte volte bisogna guidare ore, cambiare paese, scappare dalle nuvole, controllare i venti, l’umidità, il vento solare, i gap nel cloud cover. Insomma: bisogna cacciarla, non aspettarla l’aurora. Anche se hai il cielo sereno tutta la notte devi sapere quando essere fuori. Tanti che vanno da soli perdono sempre la parte migliore della notte. Le app possono essere utili ma non ti dicono se il cielo è coperto, se sta arrivando neve, se il vento cambia direzione, se in un’altra zona a 200 km c’è un buco perfetto. Il meteo nell’artico è imprevedibile e le app sono nel 50% delle volte sbagliate.”