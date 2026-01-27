Australia, bruciano le foreste dei koala

Devastato lo stato di Victoria, nel sud est del Paese, dove sono stati colpiti vigneti e strutture produttive. Il fuoco ha riattaccato le foreste di eucalipto, habitat dei Koala, l’animale simbolo australiano. A cinque anni dalla “Black Summer”, l’estate nera in cui bruciarono 19 milioni di ettari di foresta causando la morte o lo spostamento di 3 miliardi di animali selvatici, torna l’allarme per il futuro dei Koala. Decimata dalla deforestazione e dai cambiamenti climatici già prima degli incendi del 2020 in cui morirono 60.000 esemplari, la specie da allora è considerata “a rischio di estinzione”.