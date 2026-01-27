Australia, bruciano le foreste dei koala
I devastanti incendi causati dal caldo e dal vento anomali mettono a rischio la specie simbolo del paesedi Redazione E-Planet
© Unsplash
L’Australia continua a bruciare. L’eccezionale ondata di calore e la forza dei venti con raffiche ad oltre cento Km orari, alimentano la distruzione di centinaia di migliaia di ettari di territorio.
Devastato lo stato di Victoria, nel sud est del Paese, dove sono stati colpiti vigneti e strutture produttive. Il fuoco ha riattaccato le foreste di eucalipto, habitat dei Koala, l’animale simbolo australiano. A cinque anni dalla “Black Summer”, l’estate nera in cui bruciarono 19 milioni di ettari di foresta causando la morte o lo spostamento di 3 miliardi di animali selvatici, torna l’allarme per il futuro dei Koala. Decimata dalla deforestazione e dai cambiamenti climatici già prima degli incendi del 2020 in cui morirono 60.000 esemplari, la specie da allora è considerata “a rischio di estinzione”.
© Unsplash
Nel frattempo, tanto è stato fatto. Il governo ha raccolto oltre 50 milioni di dollari che hanno consentito di avviare iniziative di ripristino ambientale e il progetto Koala Forever che mira a raddoppiarne il numero entro il 2050. Le notizie che arrivano dall’Australia, con le foreste di eucalipto in fiamme, riaccendono, adesso, l’allarme sulla salvaguardia di questa specie. Nell’ultimo secolo la temperatura in Australia è aumentata di 1,5 gradi favorendo l’aumento della frequenza degli eventi estremi.