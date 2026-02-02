Pagelle in…sostenibili del 1° febbraio
Il meglio e il peggio delle notizie della settimana appena finitadi Ronny Mengo
© Unsplash
Voto 3 alla coltre di smog che schiaccia Sarajevo. Nella capitale bosniaca sono scattati controlli sul riscaldamento domestico, limiti a traffico e attività industriali e modifiche agli orari scolastici. Complice la posizione geografica – valle circondata da montagne, vedi la Pianura Padana – complice soprattutto chi da anni causa questi livelli di inquinamento ed è convinto di poterlo fare per l’eternità senza grossi problemi.
Voto 4 alle simpatiche zanzare che si cibano sempre più del nostro sangue. Per ora parliamo del Brasile, dove uno studio ha dimostrato che con la deforestazione e la perdita di biodiversità i mosquitos adeguano la loro dieta sempre più sul sangue umano, non trovando altre specie da pungere. Festeggiano i produttori di zampironi, per tutti gli altri è una tragedia.
© Unsplash
Voto 7 alla giornata dell’energia pulita che si è celebrata l'ultimo lunedì di gennaio. Ricordando che oltre il 70% delle emissioni di gas serra deriva dalla combustione di fonti fossili, l’attenzione sull’argomento deve essere massima sì, ma anche per i 364 giorni che vanno oltre questo 26 gennaio dedicato. Anche perché la capacità rinnovabile dovrebbe raddoppiare a livello globale entro il 2030, come stimano diversi studi internazionali, oltre a essere più economica rispetto ai combustibili fossili, quindi più energia pulita per tutti.
Voto 8 alle oche che ci insegnano a volare. Chiedere alle compagnie aeree, francesi, americane e inglesi, che hanno studiato le traiettorie delle oche migratrici per capire come risparmiare carburante. Voli commerciali in scia - diciamo così - nei test sopra l’oceano Atlantico sono arrivati a consumare il 5% in meno. Le oche, che questo fanno da milioni di anni, sorridono e scuotono la testa di fronte a questi poveri umani.