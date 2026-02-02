Pagelle in…sostenibili del 1° febbraio

Voto 8 alle oche che ci insegnano a volare. Chiedere alle compagnie aeree, francesi, americane e inglesi, che hanno studiato le traiettorie delle oche migratrici per capire come risparmiare carburante. Voli commerciali in scia - diciamo così - nei test sopra l’oceano Atlantico sono arrivati a consumare il 5% in meno. Le oche, che questo fanno da milioni di anni, sorridono e scuotono la testa di fronte a questi poveri umani.