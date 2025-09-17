OpenAI stringe sulla tutela dei minori: riconoscerà gli adolescenti per evitare i temi sensibili

Nel post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, Sam Altman ha affermato con decisione che la priorità sarà la sicurezza, anche a discapito della privacy e della libertà degli utenti più giovani. "Si tratta di una tecnologia nuova e potente - ha scritto - e crediamo che i minori necessitino di una protezione significativa. Riteniamo che questa sia la soluzione migliore e vogliamo essere trasparenti nelle nostre intenzioni".