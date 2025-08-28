California, minorenne suicida con l'aiuto di ChatGpt: i genitori fanno causa

Adam Raine si è tolto la vita l'11 aprile a soli 16 anni, impiccandosi nella sua cameretta in California. Si era chiuso in se stesso, dopo l'espulsione dalla squadra di basket per motivi disciplinari, e il riacutizzarsi di un problema di salute di vecchia data, diagnosticato come sindrome dell'intestino irritabile. Era passato dall'usare ChatGpt come aiuto per fare i compiti a chiedere consigli sulla propria salute mentale, e quando ha domandato informazioni su metodi di suicidio specifici, il chatbot di OpenAI gliele ha fornite. Per questo motivo i genitori del ragazzo ora accusano l'azienda di aver favorito con ChatGpt la spirale autodistruttiva del figlio e hanno fatto causa, una delle prime del genere, sia ad OpenAI che al Ceo Sam Altman. La famiglia di Adam chiede un risarcimento danni non specificato con l'accusa di omicidio colposo, negligenza e responsabilità del prodotto per difetti di progettazione.