Teramo, 27enne trovato morto davanti al pc: avanza l'ipotesi del gioco a sfondo erotico

A Teramo, è stata l'associazione per i diritti della comunità LGBTQIA+ "Rumore", di cui Leonardo faceva parte ed era il segretario, a esprimere il cordoglio per la sua scomparsa. Come scrive il Messaggero, a novembre, proprio come "puppy player" aveva portato la sua "prospettiva diversa e innovativa all'interno del gruppo". E questo grazie alla sua identità che rappresentava "libertà, autenticità e connessione" lo descrivono i membri dell'associazione. Un incontro in cui grazie a lui si era parlato delle sessualità non convenzionali per abbattere i pregiudizi e poter creare spazi dove tutti potessero sentirsi accolti e liberi di esprimersi. Cosa gli sia successo dopo, non è chiaro: nella comunità "puppy play" italiana il 27enne era diventato un vero e proprio riferimento, con tanto di localizzazione che portava all'abitazione di famiglia a Roseto degli Abruzzi.