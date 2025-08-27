Maschere da cagnolino, collare e tuta in lattice: cos'è il "puppy play"

Chi partecipa al "puppy play" mette in atto comportamenti simili a quelli di un cane. Questo gioco di ruolo proviene dal dog slave, con una differenza importante: non è legato per forza alla dinamica del "padrone" e del "sottomesso" e non ha necessariamente a che fare con la sfera sessuale. Come spiega l'associazione The Italian Puppy, si tratta piuttosto di "un alter ego" che si interpreta per "distogliersi da una vita fatta di lavoro, responsabilità e impegni di tutti i giorni". Se c'è invece un ruolo dominante, questo può essere assunto da un handler (conduttore), trainer (addestratore) o master (padrone), oppure se ci si identifica come un cucciolo, da un alfa. Non tutti i "pups" si considerano però alfa: altri assumono il ruolo del beta o dell'omega. Il primo, a seconda della situazione, può avere sia tendenze dominanti sia orientate al servizio, mentre il secondo ha natura più sottomessa, passiva e giocosa.